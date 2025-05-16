«Петербургский дневник»: власти Петербурга борются за обновление дома Демидова

По условиям мирового соглашения, заключенного в 2024 году между Смольным и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, в течение 18 месяцев необходимо провести комплекс противоаварийных работ по защите лицевого фасада дома Демидова на Большой Морской улице, 43.