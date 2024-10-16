Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Муж Виктории Нуланд рассказал, как Путин раскроет блеф Трампа, а Байден проиграл войну на Украине

Муж Виктории Нуланд рассказал, как Путин раскроет блеф Трампа, а Байден проиграл войну на Украине

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения войны», чьи тексты о боевой ситуации на Украине публикуют практически все мировые СМИ.

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