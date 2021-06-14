Умное пирожное. Нежный десерт на скорую руку

Умное пирожное получается сочным, нежным и невероятно вкусным. Во время приготовления пирог сам разделяется на слои, поэтому он называется умным.
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