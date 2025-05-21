Политика как он...
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Политика как она есть

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«Сдохнешь»: журналист Мардан предложил отменить пенсию для увеличения рождаемости

«Сдохнешь»: журналист Мардан предложил отменить пенсию для увеличения рождаемости

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан в прямом эфире заявил, что снижение рождаемости стало национальным бедствием, с которым нужно бороться радикально.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
У самого Мардана, надо полагать, с пенсией проблем не будет? И сверх того кубышка набита доверху? И у собственных детей ему матпомощи просить не придется? А остальным можно и &quot;сдохнуть&quot;, отработав своё и растеряв здоровье на благо Родины. Ай да &quot;слуги народа&quot; у нас! Ай да умники! Зажрались до потери связи с реальностью уже!
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20 час.
StarPer
Каким дустом их всех посыпают?
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19 час.
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