«Сдохнешь»: журналист Мардан предложил отменить пенсию для увеличения рождаемости

Ирина Некрасова

У самого Мардана, надо полагать, с пенсией проблем не будет? И сверх того кубышка набита доверху? И у собственных детей ему матпомощи просить не придется? А остальным можно и "сдохнуть", отработав своё и растеряв здоровье на благо Родины. Ай да "слуги народа" у нас! Ай да умники! Зажрались до потери связи с реальностью уже!