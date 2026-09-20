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Царьград

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МВД: два водителя погибли в крупной аварии на трассе "Сибирь"

МВД: два водителя погибли в крупной аварии на трассе "Сибирь"

В Рыбинском округе Красноярского края сегодня на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.

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