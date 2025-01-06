Митрополит Тихон возглавил Рождественскую литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Более сотни прихожан собрались в Александро-Невском кафедральном соборе на Рождественскую литургию, которую возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
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