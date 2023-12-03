Умер Герой СССР Александр Солуянов, известный по песне «Батяня‑комбат»

РИАМО - 3 дек. На 70-м году жизни скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Александр Солуянов, сообщается на сайте «Севастопольского союза ветеранов десантников (участников боевых действий)».
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