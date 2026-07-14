ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

На ВЭФ анонсируют цифрового помощника для переезжающих в Приморье

На ВЭФ анонсируют цифрового помощника для переезжающих в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума будет представлен новый цифровой сервис, призванный упростить процесс трудоустройства для специалистов, планирующих переезд в Приморский край.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии