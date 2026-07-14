На ВЭФ анонсируют цифрового помощника для переезжающих в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума будет представлен новый цифровой сервис, призванный упростить процесс трудоустройства для специалистов, планирующих переезд в Приморский край.
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