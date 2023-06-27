Военное обозрение

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В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

Германские вооружённые силы (бундесвер) реагируют на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о скором размещении в Литве около 4-х тысяч немецких военнослужащих - бригаду.

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