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В РЖД назвали причину обрушения моста под грузовым поездом в Курской области

В РЖД назвали причину обрушения моста под грузовым поездом в Курской области

.me/Московская межрегиональная транспортная прокуратура Пролет моста упал во время движения грузового поезда на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе Курской области.

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Комментарии
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СП
Сергей Пильщиков
Бескидский ж.д.туннель, по которому поступает 80% вооружений в урину, ВС РФ до сих пор не взорвали ... А вот  спецслужбы урины спокойно проводит диверсии на ж.д. транспорте в РФ. Если бы Бескидский ж.д. туннель ВС РФ взорвали в 2022 году, ВС РФ стояли бы уже на западной границе урины. Складывается впечатление, что политическое руководство  РФ хотят, что на СВО погибло как можно больше коренных народов РФ, вместо которых в РФ усиленно завозят мигрантов ....
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10 час.
Вячеслав Денисов
Что за пидорасовские формулировки! Произошли теракты с подрывом мостов и погибли люди! И, вместо соответствующей реакции президента, кабинета министров, МИДа наконец, начинается развешивание лапши на уши и грязные политические игры, вместо решительных действий по уничтожению террористического государства!!!
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9 час.
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