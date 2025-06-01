СП

Сергей Пильщиков

Бескидский ж.д.туннель, по которому поступает 80% вооружений в урину, ВС РФ до сих пор не взорвали ... А вот спецслужбы урины спокойно проводит диверсии на ж.д. транспорте в РФ. Если бы Бескидский ж.д. туннель ВС РФ взорвали в 2022 году, ВС РФ стояли бы уже на западной границе урины. Складывается впечатление, что политическое руководство РФ хотят, что на СВО погибло как можно больше коренных народов РФ, вместо которых в РФ усиленно завозят мигрантов ....