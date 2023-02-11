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В Аргентине могут ввести банкноты номиналом 10 000 песо с изображением Месси или Марадоны

В Аргентине могут появиться банкноты с изображением Лионеля Месси.  Об этом рассказала президент Банка аргентинской нации Сильвина Батакис.

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