Засідання суду у справі Аллена Вайссельберга в Нью-Йорку, замальовка із зали суду, 18 серпня 2022 року Аллен Вайссельберг визнав свою провину в суді Процес у справі колишнього фінансового директора Trump Organization може перерости у процес проти самої організації та особисто екс-президента Дональда Трампа Колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг під час слухань у […] Сообщение Аллен Вайссельберг визнав свою провину в суді появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.