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Райан Рейнольдс будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с крупным строительным холдингом из Торонто

Райан Рейнольдс будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с застройщиком из Торонто. Как сообщил журналист Ottawa Sun Брюс Гарриок, актер договорился о сотрудничестве с Remington Group – строительным холдингом из Торонто.

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