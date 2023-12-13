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Эксперт оценил перспективы новой коалиции Запада в Черном море

Коалиция Великобритании и Норвегии не разрастется, а военные корабли этих стран не появятся в Черном море, все заявления по данной теме пока носят политический характер, рассказал "Известиям" экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию о создании указанными государствами морской коалиции в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта.

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