Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с

Эмулятор KytyPS5 активно развивается Похоже, до полноценного эмулятора PlayStation 5 уже недалеко. Спустя всего несколько дней после первого запуска Marvel's Wolverine на эмуляторе KytyPS5 игра уже выдаёт около 20 к/с.
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