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Парламентская газета

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Кто родился 27 августа

Кто родился 27 августа

Айдар Раисович Метшин (61 год), член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Избирался депутатом Нижнекамского объединенного совета народных депутатов, Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».

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