Кто родился 27 августа

Айдар Раисович Метшин (61 год), член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Избирался депутатом Нижнекамского объединенного совета народных депутатов, Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».
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