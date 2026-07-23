От теории к практике: в «Ровеснике» прошёл турнир по ПДД с участием Госавтоинспекции

Знания против риска: в лагере «Ровесник» прошёл турнир по пешеходной грамотности. 22 июля сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Ровесник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии