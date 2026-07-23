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От теории к практике: в «Ровеснике» прошёл турнир по ПДД с участием Госавтоинспекции

От теории к практике: в «Ровеснике» прошёл турнир по ПДД с участием Госавтоинспекции

Знания против риска: в лагере «Ровесник» прошёл турнир по пешеходной грамотности. 22 июля сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Ровесник».

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