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Наполеон выдавал себя за русского графа

Наполеон выдавал себя за русского графа

commons.wikimedia.org Наполеон Бонапарт был удивлен благородством графа Шувалова, когда поверженного французского императора после заключения Фонтенблоского договора в 1814 году под конвоем отправили в ссылку на остров Эльба в Средиземном море.

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