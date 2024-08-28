Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Александр Николаевич. На мой взгляд эта статья как-то оторвана от фундаментальных основ Мироздания. Я у...СТРУКТУРА ФИЛОСОФ...
  • Владимир Плотников
    А по-моему, с пониманием.СТРУКТУРА ФИЛОСОФ...
  • Владимир Плотников
    Путину не пытались объяснить, что всё надо делать по-порядку? А то он, был-был КГБэшником, а потом, раз, и кандидат э...СТРУКТУРА ФИЛОСОФ...

СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Для начала вспомните фразу: Надо в жизни ко всему относиться философски. Это значит, надо относиться спокойно, взвешенно или уравновешенно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Плотников
Путину не пытались объяснить, что всё надо делать по-порядку? А то он, был-был КГБэшником, а потом, раз, и кандидат экономических наук.
Ответить
16 час.
Владимир Плотников
А по-моему, с пониманием.
Ответить
16 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. На мой взгляд эта статья как-то оторвана от фундаментальных основ Мироздания. Я уже говорил о подсказке Гермеса Трисмегиста в &quot;Изумрудной скрижали&quot;, где дана основа:&quot; Как вверху-так и внизу&quot;. Вот пример низа: на Вашем мониторе открыты окна, а возможность Ваша одним кликом мышки перемещаться из одного в другое состоит только в том, что Вы находитесь за пределами этих окон и Ваше физическое тело формируется с частотой намного превышающей тактовую частоту процессора. А вот если бы Вы находились в одном из окон, то и переместится в другое без выхода в физическое тело не имели бы возможности. Так же и ДУША каждого из нас- это Сущность ДРУГОГО Плана Бытия Мироздания, который показан(скажем так: его преддверие в наш физически мир) Менделеевым в его истинной таблице как Ньютоний(Эфир). Когда Человек говорит, что наш мир плотный, а тот тонкий- то эта мысль приводит Человека в ложное понимание, т.к. наш физический мир самый разряженный, а Эфир уже на много порядков плотнее нашего мира, за счет этого и вибрация этого Плана Бытия возможна на много порядков выше, что позволяет ДУШЕ( как в статье), как многофункциональной Сущности присутствовать на разных физических Планах Бытия. Да и вообще, там другое ВРЕМЯ, наверное это всё же отдельный разговор. Всего доброго.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх