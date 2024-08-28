Для начала вспомните фразу: Надо в жизни ко всему относиться философски. Это значит, надо относиться спокойно, взвешенно или уравновешенно.
СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
Комментарии
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Владимир Плотников
Путину не пытались объяснить, что всё надо делать по-порядку? А то он, был-был КГБэшником, а потом, раз, и кандидат экономических наук.
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16 час.
Владимир Плотников
А по-моему, с пониманием.
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16 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. На мой взгляд эта статья как-то оторвана от фундаментальных основ Мироздания. Я уже говорил о подсказке Гермеса Трисмегиста в "Изумрудной скрижали", где дана основа:" Как вверху-так и внизу". Вот пример низа: на Вашем мониторе открыты окна, а возможность Ваша одним кликом мышки перемещаться из одного в другое состоит только в том, что Вы находитесь за пределами этих окон и Ваше физическое тело формируется с частотой намного превышающей тактовую частоту процессора. А вот если бы Вы находились в одном из окон, то и переместится в другое без выхода в физическое тело не имели бы возможности. Так же и ДУША каждого из нас- это Сущность ДРУГОГО Плана Бытия Мироздания, который показан(скажем так: его преддверие в наш физически мир) Менделеевым в его истинной таблице как Ньютоний(Эфир). Когда Человек говорит, что наш мир плотный, а тот тонкий- то эта мысль приводит Человека в ложное понимание, т.к. наш физический мир самый разряженный, а Эфир уже на много порядков плотнее нашего мира, за счет этого и вибрация этого Плана Бытия возможна на много порядков выше, что позволяет ДУШЕ( как в статье), как многофункциональной Сущности присутствовать на разных физических Планах Бытия. Да и вообще, там другое ВРЕМЯ, наверное это всё же отдельный разговор. Всего доброго.
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15 час.
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