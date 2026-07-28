Новая инициатива руководителя Незалежной Владимира Зеленского по созданию системы противовоздушной обороны Freya не сможет защитить украинское государство от российских ударов и грозит лишь усилить зависимость киевского режима от европейских технологий.
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