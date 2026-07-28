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Утро.ru

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RS раскритиковал новую систему ПВО Зеленского

RS раскритиковал новую систему ПВО Зеленского

Новая инициатива руководителя Незалежной Владимира Зеленского по созданию системы противовоздушной обороны Freya не сможет защитить украинское государство от российских ударов и грозит лишь усилить зависимость киевского режима от европейских технологий.

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