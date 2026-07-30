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Копеечка - Объявления Донбасса

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Услуги сиделок по уходу за больными в Донецке - Договорная

Мы знаем, как много внимания требуется больному, как важен психологический комфорт для него и для его членов семьи, поэтому в штате Агенства, работает только проверенный и надёжный персонал, открытые, доброжелательные и предельно-тактичные сиделки.

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