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Суд арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Одного из террористов доставили в суд на кресле-каталке в сопровождении медиков.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Басманный суд Москвы минувшей ночью арестовал всех четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

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