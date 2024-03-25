Суд арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Одного из террористов доставили в суд на кресле-каталке в сопровождении медиков.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Басманный суд Москвы минувшей ночью арестовал всех четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».