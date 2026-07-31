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Журнал «Профиль»

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Правила провоза топлива по Крымскому мосту меняются с 4 августа

Правила провоза топлива по Крымскому мосту меняются с 4 августа

Топливо можно будет перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, сообщают в оперштабе Крыма 31 июля 2026 года, в пятницу.

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