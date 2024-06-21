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В Херсоне произошла вспышка холеры, среди военных ВСУ и гражданских есть погибшие

В Херсоне произошла вспышка холеры, среди военных ВСУ и гражданских есть погибшие

В подконтрольном Киеву Херсоне произошла вспышка заболеваемости холерой преимущественно среди ВСУ.Представитель русского подполья в Херсоне сообщил журналистам РИА Новости о вспышке холеры в гарнизоне ВСУ.

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