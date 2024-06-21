В подконтрольном Киеву Херсоне произошла вспышка заболеваемости холерой преимущественно среди ВСУ.Представитель русского подполья в Херсоне сообщил журналистам РИА Новости о вспышке холеры в гарнизоне ВСУ.
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