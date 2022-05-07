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При пожарах в Красноярском крае погибли двое детей

При пожарах в Красноярском крае погибли двое детей

В Красноярском крае полыхают около 200 строений. Об этом сообщает региональное управление МЧС.По данным ведомства, возгорания произошли в более чем 16 населенных пунктах, пламенем охвачены порядка 200 зданий, несколько пилорам и детский сад.

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