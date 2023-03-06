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Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»

Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»

Фанаты «Зенита» призвали посетить матч Фонбет Кубка России с «Динамо». «Впереди у всех нас матч на Кубок страны – 15 марта в 20:00 против московского «Динамо».

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