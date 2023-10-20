ЦАХАЛ поразил ряд целей "Хезболлы" в Ливане в ответ на ракетные пуски

REUTERS/Mohamed Azakir Израильские военные минувшей ночью поразили ряд военных целей движения "Хезболла" на территории Ливана в ответ на запуски ракет по еврейскому государству 19 октября, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
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