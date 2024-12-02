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Царьград

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Спецпосланник Трампа Келлог подготовил "план мира" на Украине из 5 пунктов

Спецпосланник Трампа Келлог подготовил "план мира" на Украине из 5 пунктов

Спецпосланник Трампа Кит Келлог и Фредерик Флейц предложили план по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
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