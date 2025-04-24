Как чеснок стал «русским пенициллином»: древнее растение на службе у здоровья, агрономии и кулинарии Ирина ВальковаКаждый год 19 апреля в мире отмечается День чеснока — празднование, которое выходит далеко за рамки гастрономии.
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