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Фургалу предъявили обвинение в мошенничестве и создании ОПС

Фургалу предъявили обвинение в мошенничестве и создании ОПС

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, находящемуся под стражей по делу об организации убийств, предъявили обвинения в мошенничестве, превышении полномочий и создании преступного сообщества, сообщил "РБК" адвокат Михаил Карапетян.

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