«Я совпала со своей эпохой». Интервью Натальи Качуры «Антифашисту» о войне, цензуре и возрождении культуры

Звезда Натальи Качуры – молодой певицы из нового постукраинского Донбасса – взошла в 2020 году. Тогда вместе с коллегой Маргаритой Лисовиной она записала песню «Донбасс за нами», которая моментально стала хитом в республике, собрав огромное количество просмотров на цифровых платформах.