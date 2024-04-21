Прогноз магнитных бурь на майские праздники Ольга ВайленкоВ течение последнего месяца весны солнечная активность ожидается нестабильной, с предполагаемыми слабыми магнитными бурями в начале и конце месяца, а также настоящим магнитным штормом в середине мая 2024 года.
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