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Прогноз магнитных бурь на майские праздники

Прогноз магнитных бурь на майские праздники

Прогноз магнитных бурь на майские праздники Ольга ВайленкоВ течение последнего месяца весны солнечная активность ожидается нестабильной, с предполагаемыми слабыми магнитными бурями в начале и конце месяца, а также настоящим магнитным штормом в середине мая 2024 года.

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