Юрист из SuperJob объяснил, как использовать обеденный перерыв

Александр Южалин из SuperJob рассказал РИА Новости о возможностях использования обеденного перерыва. По его словам, это время отдыхает от работы, поэтому можно не только есть, но и посещать спортзал или заниматься личными делами.
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