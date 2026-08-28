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Царьград

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Юрист из SuperJob объяснил, как использовать обеденный перерыв

Юрист из SuperJob объяснил, как использовать обеденный перерыв

Александр Южалин из SuperJob рассказал РИА Новости о возможностях использования обеденного перерыва. По его словам, это время отдыхает от работы, поэтому можно не только есть, но и посещать спортзал или заниматься личными делами.

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