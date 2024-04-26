Telegram запустил более 15 новых функций в апреле

Telegram в апреле запустил более 15 новых функций. Рассказываем кратко об этих нововведениях.Рекомендованные каналыВ меню поиска появится новая вкладка "Каналы", где будут содержаться все каналы, на которые подписан пользователь.
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