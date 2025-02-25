«Чиновники и олигархи не попадут в Британию. Не представляю, как мы это переживем»: эксперт о санкционном ударе по РФ

Британская бюрократическая машина безжалостно отнеслась к нашим чиновникам, политикам и олигархам. Новый санкционный удар оказался страшным для них, отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале.
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