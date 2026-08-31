Профсоюз Москвы вручил более 5 тыс. подарков первоклассникам

К началу учебного года московский профсоюз образования раздал более 5 тыс. наборов с канцелярскими принадлежностями первоклассникам.
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