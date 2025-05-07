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В трех десятках городов ЦФО ограничена работа мобильного интернета и связи

В трех десятках городов ЦФО ограничена работа мобильного интернета и связи

Операторы связи пока не дают официальных комментариев о масштабах и продолжительности ограничений. Пользователи жалуются на невозможность совершать звонки, пользоваться мессенджерами и мобильным банкингом.

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