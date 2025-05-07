В трех десятках городов ЦФО ограничена работа мобильного интернета и связи

Операторы связи пока не дают официальных комментариев о масштабах и продолжительности ограничений. Пользователи жалуются на невозможность совершать звонки, пользоваться мессенджерами и мобильным банкингом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии