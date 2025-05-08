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Царьград

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Украина пытается навязать России неудобную формулу завершения конфликта

Украина пытается навязать России неудобную формулу завершения конфликта

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России, заявил о попытках Украины навязать России неудобную формулу мира.

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