БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«И дня не просуществует»: Китаю и России объявили войну на самом высшем уровне

«И дня не просуществует»: Китаю и России объявили войну на самом высшем уровне

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Комментарии
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ВТ
Владимир Топорищев
Автора нет. Дойдите до первоисточника- анонимно
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17 час.
Игорь Васиков
Уничтожение нескольких семей и спасение миллиона жизней это гуманно?
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10 час.
Валерий Авгур
Это не гуманно,это необходимость,когда гангрена угрожает жизни пациента хирург не гуманно удаляет пораженную ногу или руку.в данном случае крайне необходимо  удалить голову и спасти тело.
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6 час.

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