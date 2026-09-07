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Пятый канал

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Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября

Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября

Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники — покинуть территорию РФ к этой дате.

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