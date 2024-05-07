30 сотрудниц полиции в одной стране уличили в романах с бандитами

В Швеции 30 женщин-полицейских уличили в передаче данных любовникам-бандитам В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков сотрудниц полиции, которые состояли в сексуальных отношениях с участниками банд и сливали им служебную информацию.