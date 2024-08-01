Экшены Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero не являются эксклюзивами PlayStation, просто Xbox “ник...

Экшены Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero не являются эксклюзивами PlayStation, просто Xbox “никому не нужен”Недавно в Китае прошла крупнейшая игровая выставка ChinaJoy 2024, где представили самые интересные новинки от местных разработчиков.
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