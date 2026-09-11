Futures Rise As Oil Prices Drop Ahead Of CPI Report Futures are higher thanks to an overnight retreat in oil prices (which is unlikely to hold now that Houthi rebels effectively control the entire Red Sea) and bond yields which track oil tick for tick, but the tone could quickly shift with the week’s biggest catalyst, August CPI data, due before the cash open.
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