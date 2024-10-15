Израиль рассмотрит требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Письмо с требованиями разрешить гуманитарный кризис в Газе, направленное высокопоставленными американскими чиновниками, находится на рассмотрении в Израиле, пишет Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника в Вашингтоне.
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