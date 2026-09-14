Акинфеев оценил конкуренцию в ЦСКА среди вратарей

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о конкуренции среди вратарей команды. Владислав Тороп и Максим Бориско борются за место в основе, играя в Чемпионате и Кубке.
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