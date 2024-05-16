Guardian: 16 женщин обвинили иллюзиониста Копперфильда в домогательствах

Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и , пишет газета The Guardian со ссылкой на материалы обвинения, основанные на интервью с более чем 100 людьми, судебные и полицейские протоколы.
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