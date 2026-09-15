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Новый виток истории: книгу "Барнаул – столица мира" передали известному бизнесмену

Новый виток истории: книгу "Барнаул – столица мира" передали известному бизнесмену

История известной барнаульской фразы получила развитие за пределами Алтайского края. 29 августа в Москве книгу Сергея Орехова "Барнаул – столица мира" передали предпринимателю и сооснователю корпорации "Технониколь" Игорю Рыбакову.

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