Новый виток истории: книгу "Барнаул – столица мира" передали известному бизнесмену

История известной барнаульской фразы получила развитие за пределами Алтайского края. 29 августа в Москве книгу Сергея Орехова "Барнаул – столица мира" передали предпринимателю и сооснователю корпорации "Технониколь" Игорю Рыбакову.
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