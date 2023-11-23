Белорусские РСЗО «Полонез» вряд ли появятся в ВС РФ

Недавно одна из ракетных частей ВС Беларуси получила на оснащение очередную партию усовершенствованных РСЗО В-300 РК «Полонез-М», после чего в Сети снова появились рассуждения касательно целесообразности принятия на вооружения российской армии этой системы оружия.
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