Белорусские РСЗО «Полонез» вряд ли появятся в ВС РФ

Недавно одна из ракетных частей ВС Беларуси получила на оснащение очередную партию усовершенствованных РСЗО В-300 РК «Полонез-М», после чего в Сети снова появились рассуждения касательно целесообразности принятия на вооружения российской армии этой системы оружия.