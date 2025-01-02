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«Боруссия» хочет получить 20 млн евро плюс бонусы за Малена. Предложение «Астон Виллы» на 16 млн и бонусы было отклонено

По информации Sky Germany, немецкий клуб отказался от предложения англичан в размере 16 миллионов евро плюс бонусы.

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