Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Почему до сих пор пишут "в Украине", хотя по русски должно быть "на Украине"? Что за пресмыкательство перед украми ?Замглавы Россотру...
  • Павел К
    Тогда  поставку Азербайджану различного вооружения (байрактары), тоже можно считать недружественным шагом.Алиев: "Азербайдж...
  • Владимир Вечтомов
    Не о чём с нацистами говорить!Лавров выступил з...

Курс валют НБМ на 13 апреля

Курс валют НБМ на 13 апреля

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще почти один бан, но отыграл у единой европейской валюты более семи с половиной банов, передает Noi.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх